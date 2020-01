Kooperation zwischen Alt-Saarbrücken und Rodenhof : Zwei Kirchengemeinden arbeiten jetzt eng zusammen

Saarbrücken Die Evangelische Kirchengemeinde Rodenhof arbeitet seit Jahresbeginn zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken. Das teilte deren Pfarrer Thomas Bergholz mit. Seit dem Weggang des langjährigen Pfarrers Axel Weber nach Düsseldorf war die Pfarrstelle auf dem Rodenhof unbesetzt.

So suchten die dortigen Protestanten das Gespräch mit Alt-Saarbrücken. Denn die beiden Gemeinden kooperieren schon in der Konfirmandenarbeit. Und seit auf dem Rodenhof nur noch alle 14 Tage ein Gottesdienst gefeiert wird, gibt es an den übrigen Sonntagen einen Busdienst zum Gottesdienst in der Ludwigskirche. Zum Jahresanfang wurde diese Kooperation auf die Seelsorge und Gemeindeleitung ausgeweitet. Die Presbyterien machten im Herbst 2019 den Weg frei, dass Pfarrer Thomas Bergholz aus Alt-Saarbrücken zum 1. Januar die pfarramtliche Leitung der Gemeinde Rodenhof übernimmt.