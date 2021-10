Protestanten laden ein : Zwei Festgottesdienste für Konfirmationsjubilare in Malstatt

Wer sich gern an seine Konfirmandenzeit und den großen Festtag erinnert, feiert sicher auch gern die Konfirmationsjubiläen. Sie stehen jetzt in der Evangelischen Kirchengemeinde Malstatt an (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/dpa Picture-Alliance/Sebastian

Die aktuellen Konfirmationsjubilare und die Jubilare des Vorjahres dürfen sich auf zwei Feiern in der evangelischen Kirchengemeinde Malstatt freuen.

In der Evangelischen Kirchengemeinde Malstatt findet der Festgottesdienst zur Feier der Goldenen, Diamantenen, Eisernen Konfirmation und des 70jährigen Konfirmationsjubiläums in diesem Jahr am Sonntag, 31. Oktober, ab 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Malstatt statt. Eingeladen sind alle, die 1971, 1961, 1956 oder 1951 in Malstatt konfirmiert wurden oder in diesen Jahren in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden und jetzt in Malstatt wohnen.