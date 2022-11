Christen haben Grund zum Feiern : Um ein Haar wäre sie zerstört worden – die Dudweiler Christuskirche feiert 140. Geburtstag

Dudweiler Das Gotteshaus hat die Stürme der Geschichte überstanden – und trotzt dank engagierter Förderer dem Zahn der Zeit. Jetzt steht ein Doppeljubiläum an.

140 Jahre gibt es die Christuskirche in Dudweiler schon

In diesem Jahr feiert die Evangelische Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr das 140. Jubiläum ihrer Kirche. Der Festgottesdienst findet an Allerheiligen, 1. November, ab 14 Uhr in der Christuskirche statt. Die Christuskirche wurde 1880 bis 1882 vom Marburger Architekten Carl Schäfer nach dem Vorbild der dortigen St.-Elisabeth-Kirche gebaut. Schon 1947 konnte sie nach umfangreicher Renovierung wiedereröffnet werden. „Das war die erste Kirche im Saarland, die nach dem Krieg wieder in Dienst genommen werden konnte“, sagt Günther Kliebenstein, seit Jahrzehnten Presbyter und ehrenamtlicher Prädikant der Kirchengemeinde.