Zeremonie : Anmeldungen zur Taufe am Fechinger Bach

Fechingen Die evangelische Kirchengemeinde Brebach-Fechingen feiert ihre Taufe am Bach am Samstag, 21. September, ab 15 Uhr auf dem Wittehof in Fechingen, Bliesransbacher Straße 43. Wer sich selbst oder seine Kinder zur Taufe anmelden möchte, kann das jetzt schon tun.

Von red

Die Taufe am Bach, begleitet von der ehemaligen Kirchbergband unter Leitung von Pfarrer Hartmut Krüger, zeichne sich durch die „ganz besondere Atmosphäre“ auf dem schönen Wittehof aus. Das Wasser zur Taufe sei wirklich dem Bach entnommen. Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen.