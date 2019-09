Christliches Leben : Gottesdienst in Gebärdensprache

Gottesdienst in Gebärdensprache

Klarenthal Wer Kirche anders erleben will, ist in Klarenthal willkommen.

Um „Gott zwischen den Kochtöpfen“ geht es beim nächsten alternativen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Klarenthal. Die Teilnehmer denken darüber nach, wie und wo Menschen bei Gott verweilen und ob sie dafür eine Kirche oder einen Gottesdienst brauchen. Es wird darum gehen, ob Gott überall Teil unseres Lebens sein kann, sei es beim Kochen oder bei der Arbeit. Der Gottesdienst ist ein Angebot, Kirche „anders“ zu erleben. Jeder, ob mit oder ohne Behinderung, ist willkommen. Deshalb wird der Gottesdienst in Gebärdensprache übersetzt. Es gibt Schriftdolmetscherinnen sowie Programme in Blindenschrift und Großdruck. Den kreativen Teil können die Besucher mitgestalten. Während die Erwachsenen den Gottesdienst feiern, kümmert sich jemand um die Kinder. Die Band und der Singkreis sorgen für die Musik. Die Kirche ist barrierefrei. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Imbiss.