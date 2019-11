Reaktion auf Forderung der Landesschülervertretung : Evangelische Kirchenkreise gegen „Werteunterricht“

Saarbrücken Die Landesschülervertretungen (LSV) des Saarlandes und von Rheinland-Pfalz stießen Mitte Oktober eine Debatte über die Zukunft des Religionsunterrichts an: Während Saar-Landesschülersprecher Usamah Hammoud für einen gemeinsamen Religionsunterricht aller Konfessionen plädierte, forderte die LSV Rheinland-Pfalz eine komplette Abschaffung des konfessionellen Religionsunterrichts.

Jetzt reagierten die evangelischen Kirchenkreise an der Saar auf diese Forderung und baten zu einem Pressegespräch in die Gemeinschaftsschule Rastbachtal in Saarbrücken. Ziel war es, über die Ausrichtung des Fachs zu informieren, da laut Einladung „über die Inhalte des heutigen Religionsunterrichts an den Grund-, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien wenig bekannt“ sei. Dabei waren Martin Vahrenhorst, Schulreferent des Kirchenkreisverbandes an der Saar, Markus Karsch, Superintendent des Kirchenkreises Saar-Ost und Denis Kranz, Lehrer für evangelische Religion an der Rastbachtal-Schule. Auch zwei Schülerinnen aus der Oberstufe nahmen teil und eröffneten die Runde mit persönlichen Plädoyers für den Religionsunterricht.