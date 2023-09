Festivalbesucher entscheiden mit „European Street Food Awards“ am Wochenende in Saarbrücken

Die Veranstalterin, Nathalie Harbig aus Neunkirchen, hat in den vergangenen Jahren bereits den deutschen Award im Saarland platziert und durfte das Europa-Finale in München organisieren. In diesem Jahr gelang es ihr nun, die britischen Organisatoren von der Finalaustragung im Saarland zu überzeugen. Seit Jahren hat sich die Agentur mit jährlich über 20 Festivals in ganz Deutschland und in der Street-Food-Szene etabliert: „Auch wenn uns die Tour durch all‘ die schönen Städte stets große Freude bereitet, sind die saarländischen Festivals in Saarlouis und Saarbrücken immer wieder etwas ganz Besonderes für uns“, betont Nathalie Harbig.