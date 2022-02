Schuljahr 2022/23 im Saarland : Europäische Schule Saarland nimmt Anmeldungen entgegen

Die Europäische Schule Saarland (ESS) ist erstmal in der Paul-Schmook-Straße in Saarbrücken Malstatt angesiedelt, bevor sie in Uni-Nähe umzieht. Foto: Stephan Hett / Regionalverband

Saarbrücken Am 9. Februar beginnt an der Europäischen Schule Saarland (ESS) die Anmeldephase für die Primarstufe. Was Erziehungsberechtigte beachten müssen.

Im kommenden Schuljahr 2022/23 startet die Europäische Schule Saarland (ESS) in ihr zweites Jahr. Ab Mittwoch, 9. Februar, nimmt die ESS Anmeldungen für die Jahrgangsstufe P5 an. Die ESS – aktuell noch an ihrem Übergangs-Standort in Saarbrücken-Malstatt, bevor sie in Uni-Nähe zieht – ist eine gebundene Ganztagsschule und gliedert sich in einen fünfjährigen Primarbereich und einen siebenjährigen Sekundarbereich. Die Schüler können dort von der ersten Klasse bis zum europäischen Abitur und mit Deutsch oder Englisch als Unterrichtssprache lernen.

Erziehungsberechtigte müssen zur Anmeldung ihres Kinder mitbringen: das vorab ausgefüllte Anmeldeformular der ESS (siehe Info), das Original des Halbjahreszeugnisses mit Entwicklungsbericht der Grundschule, eine Kopie der Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch und einen Impfnachweis Masernschutz.

Die Schulleitung bittet um eine Terminvereinbarung telefonisch unter (06 81) 95 75 57 0 oder per Mail an sekretariat@europaeische-schule.saarland. Termine zur Anmeldung: Mittwoch, 9. Februar, bis Dienstag, 15. Februar, jeweils von 11 bis 15.30 Uhr, Donnerstag, 10. Februar, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 12. Februar, 9 bis 12 Uhr.