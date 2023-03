Einkaufszentrum in Saarbrücken Wie das neue Logo der Europa-Galerie aussieht – und was damit erreicht werden soll

Eine schwarze Linie, die drei Torbögen formt: Das neue Logo der Europa-Galerie in Saarbrücken soll vor allem eins sein: klar. Denn so wollen die Betreiber das Einkaufszentrum in Saarbrücken künftig präsentieren, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Wie genau diese moderne und klare Kommunikation aussehen soll? Das bleibt wohl abzuwarten, denn allzu konkret und klar wird nicht darauf eingegangen.