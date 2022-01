Kunden wenden sich an die SZ : Nach Betreiber-Wechsel schon der erste Ärger in der Europa-Galerie

Die Europa-Galerie hat einen neuen Betreiber. Der Wechsel führte bei Kunden zu heftigen Verunsicherungen. Denn sie konnten vor dem Wechsel gekaufte Center-Gutscheine zunächst nicht mehr einlösen. Das soll sich ändern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Europa-Galerie in Saarbrücken hat einen neuen Betreiber. Äußerlich sieht man das nicht – doch Kunden, die noch Geschenk-Gutscheine besitzen, bekommen den Wechsel nun zu spüren. Ihr Ärger ist groß. Was der alte und was der neue Betreiber dazu sagen.