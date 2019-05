Interview : Ein Raum für Herzenswünsche

Saarbrücken Eugen Georg sammelt Geld, um einen Arrival Room aufzumachen. Der SZ erzählte Georg, was er dort vorhat.

Eugen Georg: Die Idee ist ursprünglich in der Flüchtlingshilfe entstanden. Ich habe ein Theaterprojekt „Morgen wird schöner“ geleitet, und da kam immer wieder die Frage nach einem Raum auf, in dem wir auch zusätzlich zum Theaterbetrieb noch andere Projekte realisieren könnten. Es kamen auch immer wieder Leute von außerhalb, die diese Idee an uns herangetragen haben und gesagt haben, dass sie gerne mal eine Kunstausstellung, eine Skulptur oder Musik machen würden. So hat sich das Bedürfnis nach einem eigenen Raum mit der Zeit herausgefiltert.