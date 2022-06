Maßnahmen für ein besseres Klima : „Hier will man als Mensch nicht wirklich sein“- Wie der Markt Burbach schöner werden soll

Burbach Der Burbacher Markt – zugeparkt, unwirtlich und extrem versiegelt – ist einer der heißesten Orte Deutschlands. Das will die Bezirksbürgermeisterin ändern – und hat Fördergeld für Klima-Anpassungsmaßnahmen an Land gezogen.

Nun ist der Antrag kurz vor knapp eingereicht worden beim Wirtschaftsministerium, denn an diesem Donnerstag (30. Juni) läuft die Frist ab. Und auch der „Atmosphäre-Check“ samt Katalog mit Vorschlägen für – zum Teil – schnell und günstig umsetzbare Maßnahmen steht. „Es fehlen Bäume und Grünflächen. Wir müssen hier dringend das Mikroklima verbessern“, erklärt Ries. So sollen in einem ersten Schritt in den kommenden Monaten 30 Parkplätze auf dem Markt wegfallen. Es soll seniorengerechte Sitzmöglichkeiten geben. Große „Wanderbäume“ in Kübeln und Pergolas sollen für Schatten sorgen. Noch mehr Hochbeete, die die Anwohner pflegen, werden angeschafft. Ein Basketball-Korb ist in Planung. Man denkt über Fassadenbegrünung und bessere Beleuchtung nach. „Und hoffentlich kann es endlich auch einen öffentlichen Wasserspender geben“, sagt Ries, die die Blockade-Haltung der Stadt bei diesem Thema scharf kritisiert. Um einen Brunnen oder Wasserspiele zu installieren wird vorerst wohl kein Geld da sein – aber Ries will nicht locker lassen.