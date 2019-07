Sport macht Spaß : Rund 400 Menschen aus dem gesamten Saarland machten mit

Polizeibericht : Bürgeramt Halberg am 5. Juli geschlossen (red) Wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung bleibt das Saarbrücker Bürgeramt Halberg am Freitag, 5. Juli, geschlossen. Die Bürgerämter City, West und Dudweiler übernehmen die Vertretung. Das teilt die Stadtpressestelle mit. Heusweiler Im Sekundenschlaf drei Autos gerammt (red) Drei am Straßenrand parkende Pkw rammte ein 18-jähriger Führerscheinneuling aus Eppelborn am Sonntag, 5.45 Uhr, in der Trierer Straße. Laut Polizei hatte ihn der Sekundenschlaf übermannt. Verletzt wurde niemand; Sachschaden: rund 25 000 Euro. Nach dem Unfall waren alle vier Pkw nicht mehr fahrbereit. Die Polizei behielt den Führerschein des 18-Jährigen. Großrosseln 74-jährige Pkw-Fahrerin übersieht Motorrad red) Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag in der Ludweilerstraße. Eine 74-jährige Französin aus St. Avold wendete ihren Pkw auf der Fahrbahn und übersah dabei einen 48-jährigen Motorradfahrer aus Großrosseln, der sich von hinten näherte. Beide stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit.