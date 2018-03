Es soll keine neuen Grillplätze geben

„Schade, dass Dudweiler nicht berücksichtigt wird“, drückte die Bezirksverordnete Annabelle Sonntag von den Freien Demokraten ihr Bedauern über die Entscheidung aus. Immerhin habe man am Beispiel der öffentlichen Grillstelle am Staden gesehen, wie sehr dies für eine Belebung gesorgt habe. Dies wäre auch beispielsweise für den Stadtpark in Dudweiler angebracht. Auf ihrer Seite hatte sie ihren Kollegen Mirko Welsch (Bürgerbündnis Saar), der die Argumentation der Verwaltung als „fadenscheinige Aussagen“ bezeichnete. Man könne nämlich an dieser Stelle mehr für Familienfreundlichkeit in Dudweiler beitragen.

Die Mitglieder der weiteren Fraktionen sehen dies anders. „Der Charakter unseres Stadtparks gibt das leider nicht her“, sagte Ralf-Peter Fritz, CDU-Fraktionsvorsitzender. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Sämann fügte hinzu, dass seiner Erfahrung nach die Nachfrage nach einer weiteren öffentlichen Grillstelle eher gering sei. Peter Wünsch, Vorsitzender Bündnis90/Die Grünen, verwies zudem auf das Problem der Vermüllung.

„Wir können es nicht allen Interessengruppen recht machen“, sagte Volkmar Schulz vom Grünamt und erinnerte an die „Hauptfunktion von Grünanlagen“: Sie sollten vornehmlich als Ruhezonen dienen. Von den neun offiziellen Grillstellen in Saarbrücken seien zwei in Dudweiler zu finden. Die überdachten Hütten seien im Tierbachtal und in der Gehlwies, oberhalb des Dudweiler Freibades zu finden - und nie ausgebucht. Ein neuer Platz im Stadtpark sei neben den Kosten auch deswegen kaum realisierbar, weil im direkten Umfeld Eohnbebauung und das Krankenhaus sind.

Auch Grillplätze, wie es in Saarbrücken fünf Stück gebe – am Staden auf der Vogelinsel, im Bürgerpark Hafeninsel, in der Freizeitanlage St. Arnual, auf den Burbacher Saarwiesen – seien für Dudweiler nicht denkbar.

Die Ausweisung als offizielle Grillplätze war vor allem eine Reaktion auf illegales und kaum einzudämmendes Brutzeln. Wildes Schwenken komme bislang aber in den Dudweiler Grünanlagen nicht vor.

