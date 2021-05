Saarbrücken : Innerparteilicher Streit bei den Grünen geht weiter

Saarbrücken Rücktritte, Vorwürfe und ein Austritt: Stimmungstief bei den Saarbrücker Grünen.

Es rumort weiter bei den Saarbrücker Grünen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bezirksrat Mitte, Sonja Brass, hat ihr Bezirksratsmandat niedergelegt und ist aus der Partei ausgetreten. Sie saß als Beisitzerin auch im Vorstand des Grünen-Ortsverbands Saarbrücken-Mitte. Brass gibt für ihre Entscheidung „persönliche Gründe“ an.

Am 18. Mai hatte bereits der frühere Stadtverordnete José Ignacio Rodríguez Maicas sein Vorstandsamt im Grünen-Ortsverband Saarbrücken-Mitte niedergelegt. Er reagierte damit auf die Nominierung von Parteitagsdelegierten. Der geschäftsführende Vorstand des Ortsverbands um die Stadtverordneten Yvonne Brück und Tim Vollmer habe den anderen Vorstandmitgliedern erst vier Stunden vor der Mitgliederversammlung, auf der die Delegierten gewählt wurden, eine Namensliste vorgelegt. „Meine vorherigen Bitten um Vorabversand der Listen wurden ignoriert. Der geschäftsführende Vorstand konnte oder wollte auf Nachfrage in der Sitzung nicht erläutern, welche Kriterien für die Aufnahme in die Vorschlagslisten herangezogen wurden“, begründete Maicas seinen Rückzug aus dem Vorstand.