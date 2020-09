Kostenpflichtiger Inhalt: Lärm, Schmutz und Schäden an Gebäuden : Neuer Ärger um Neubaugebiet Franzenbrunnen

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt des neuen Wohnquartiers am Franzenbrunnen sind zur Zeit im vollen Gange. Foto: BeckerBredel

Interaktiv Saarbrücken Umliegende Anwohner des umstrittenen Bauprojektes in Alt-Saarbrücken berichten von diversen Schäden an ihren Häusern durch die Bauarbeiten. Kritik gibt es auch an der Reaktion der zuständigen städtischen Baufirma Giu.