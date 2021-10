Gute Abi-Noten der Gemeinschaftsschüler : Erstmals gibt’s ein „Riegelsberger Abitur“

Riegelsberg Super Noten-Schnitt von 1,9 der 14 Abiturientinnen und Abiturienten der Leonardo-da-Vinci-Schule.

Obwohl es im ganzen Köllertal kein Gymnasium gib, war in diesem Jahr erstmals ein „Riegelsberger Abitur“ möglich. Wer nach der Mittleren Reife an der Riegelsberger Leonardo-da-Vinci-Gemeinschaftsschule – wenn die Noten stimmen – das Abitur anstrebt, kann das an einem Gymnasium machen oder am Oberstufenverbund in der Rastbachtal-Schule in Saarbrücken, zu dem auch die Da-Vinci-Schule gehört. Doch durch geänderte Strukturen konnte im jüngsten Abitur-Jahrgang Günter Engel, Leiter der Riegelsberger Schule, die Abiturzeugnisse seiner Schülerinnen und Schüler erstmals selbst unterschreiben. Denn die jungen Leute bleiben, auch wenn sie nach Saarbrücken zur Rastbachtalschule fahren, bis zum Abschluss Schülerinnen und Schüler der der Leonardo-da-Vinci Schule und erhalten somit auch das „Riegelsberger Abitur“. – Und das im ersten Jahrgang, wie Günter Engel stolz berichtet, mit ausgesprochen guten Noten.