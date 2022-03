„La Cucina Verde“ : Erstes veganes Bistro in Saarbrücken

Das vegane Bistro „La Cucina verde“ ist neu in Saarbrücken. Chef Claudio di Lorenzo zeigt eine Panini-Platte und Lena Glas einen veganen Kuchen. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Grüne Küche nennt es sich und bietet veganes Essen mit regionalen Produkten: das neue Restaurant „La Cucina Verde“ in Saarbrücken.

Am Mittwoch hat in der Großherzog Friedrich Straße 133 in Saarbrücken das erste vegane Bistro der Landeshauptstadt eröffnet. Es ist direkt gegenüber des Landwehrplatzes und der Alten Feuerwache. Regionale Produkte ohne Tierleid gibt es im „La Cucina Verde“. Die grüne Küche, wie das Bistro aus dem Italienischen übersetzt heißt, bietet ihre Gerichte zum Mitnehmen oder zum Essen vor Ort an 15 Sitzplätzen an. „Ungesundes, schnelles Essen gibt es an jeder Straßenecke. Wir wollen mal etwas anderes machen und achten auf hochwertige und gesunde Produkte, die aus der Region stammen und die auch für den schmalen Geldbeutel gedacht sind“, erklärt Claudio di Lorenzo. Er ist der Chef im neuen veganen Bistro in Saarbrücken. Der 38-Jährige betreibt in Friedrichsthal auch ein gleichnamiges Restaurant.

„Sehr viele Gäste kommen regelmäßig und berichten, dass sie ihre Ernährung auf vegan umgestellt haben und dass es kein Hexenwerk war. Wenn ich so etwas höre, geht mir das Herz auf. Ich erreiche mit dem Restaurant mehr als mit jeder Mahnwache“, so Claudio di Lorenzo, der sich seit zehn Jahren vegan ernährt. Im Bistro hat der talentierte Handwerker, der nicht nur mit Töpfen und Pfannen in der Küche umgehen kann, alles selber und alleine renoviert. Er sagt, es geht alles, wenn man nur will.

Das Bistro „La Cucina verde“ hat von Mittwoch bis Sonntag von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt verschiedene Frühstücksvarianten und als Star der Küche Panini in den unterschiedlichsten Variationen mit Beilagen und Dips. „Es ist wirklich alles hausgemacht, und wir kaufen unsere Produkte auf lokalen Märkten und in Bioläden ein. Die Getränke wie Cola, Limonade oder Eistee stammen von einem Unternehmen in Neunkirchen. Das Mineralwasser kommt aus Saarbrücken“, sagt Claudio di Lorenzo. Auch eine große Auswahl an Kuchen, Muffins und Donuts sind in den Kühlschränken neben dem Bistro-Empfang zu sehen.