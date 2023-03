Abba-Schallplatten, Krimis und vieles mehr So schön war der erste Flohmarkt des Jahres in Saarbrücken (mit Fotos)

Achim Spiessmeier kommt immer wieder gerne zu dem Markt im Bürgerpark: „Mir gefällt es hier so gut und ich kaufe mittlerweile fast alles secondhand. Meine Kleidung, Möbelstücke, Geschirr, sowas kaufe ich regelmäßig hier ein“. Dem 57-jährigen Sozialpädagogen aus Saarbrücken ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. „Ich fühle mich hier einfach wohl und man trifft immer wieder bekannte Gesichter“. So sieht das auch Lars Speicher, denn er sammelt gebrauchte Bücher, DVDs und CDs: „Ich sehe keinen Sinn darin, so etwas neu zu kaufen. Das Wetter heute ist perfekt und ich habe schon zwei Bücher gefunden. Den Krimi werde ich später auf meinem Balkon beginnen zu lesen. Darauf freue ich mich jetzt schon“.