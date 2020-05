Kostenpflichtiger Inhalt: Cusanus-Trägergesellschaft Trier : Alte Patienten sollen Klinik Lebach retten

Das alte Bettenhaus des Lebacher Krankenhaus weist Defizite beim Brandschutz auf. Die Cusanus-Trägergesellschaft Trier (ctt) fordert vom Land sowie vom Landkreis und der Stadt finanzielle Unterstützung für einen Neubau. Foto: Joshua Schwinn

Saarbrücken/Lebach Die Geschäftsführung der ctt hat im Landtag angedeutet, wie das Krankenhaus in Lebach dauerhaft gesichert werden könnte. Viele Fragen sind aber offen.

Im Gesundheitsausschuss des Landtags sind am Mittwoch erste Überlegungen bekannt geworden, wie die Cusanus-Trägergesellschaft Trier (ctt) ihr Caritas-Krankenhaus in Lebach vor der Schließung bewahren und dauerhaft rentabel machen will. ctt-Geschäftsführerin Monika Berg berichtete nach Teilnehmerangaben, es sei geplant, Lebach zum Schwerpunktkrankenhaus für Altersmedizin zu machen. Dabei sollen unter anderem auch Wund- und Unfallchirurgie, Endoprothetik und Kardiologie eine Rolle spielen. Mit der Uniklinik in Homburg und den SHG-Kliniken ist eine strategische Partnerschaft geplant. Der CDU-Abgeordnete Hermann Scharf berichtete zudem von Plänen für einen Gesundheitspark in Lebach mit Reha- und Pflege-Angeboten sowie einem Ärztehaus.

Eine Hauptfachabteilung Geriatrie mit 25 Betten und fünf Plätzen gibt es in Lebach bereits, sie ist seit Januar nach der Kündigung des Chefarztes aber ohne Führung. Die Suche nach einem Nachfolger für diese Schlüsselposition läuft. Die Idee für eine Verzahnung des Krankenhauses mit anderen Kliniken ist nicht neu.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Stimmen aus SPD und CDU : Positive Reaktionen auf möglichen Fortbestand des Lebacher Klinikums

Vergeblich hakten die Abgeordneten im Ausschuss bei ctt-Geschäftsführerin Berg nach, was das neue Medizinkonzept in konkreten Zahlen bedeutet. Der Ausschussvorsitzende Magnus Jung (SPD) sagte: „Wirtschaftliche Eckpunkte liegen bisher nicht vor. Es ist alles nebulös geblieben. Ich hätte mehr erwartet.“ Die ctt habe nicht mehr lange Zeit, um alle Fragen zu klären. Was die Abgeordneten aber erfuhren: Im Januar und Februar hat das Krankenhaus in Lebach erstmals seit langer Zeit wieder schwarze Zahlen geschrieben – dann kam allerdings die Corona-Krise.

CDU-Politiker Scharf sagte, er sehe eine Chance für den Erhalt des Standorts. „Verbundkonzepte, ein Gesundheitspark und Kooperationen mit anderen Krankenhäusern können dem Standort wieder auf die Füße helfen.“ Das Konzept müsse jedoch finanzierbar und umsetzbar sein. Hier ließ Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU) Skepsis durchblicken. Er kündigte an, das neue Konzept von Wirtschaftsprüfern durchrechnen zu lassen, bevor das Land Steuer-Millionen gibt.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Schreiben an die Mitarbeiter : Krankenhaus Lebach soll doch nicht schließen

In der Sitzung blieb unklar, in welcher Höhe die ctt Unterstützung von der Landesregierung für den dringend benötigten Neubau des stark sanierungsbedürftigen Bettenhauses (geschätzte Kosten: 48 bis 60 Millionen Euro) fordert. Klar ist nur: Es müssen aus ihrer Sicht deutlich mehr sein als die zugesagten 24 Millionen Euro. Auch vom Landkreis Saarlouis und der Stadt Lebach fordert die ctt wohl finanzielle Unterstützung.

Weil die ctt bisher die nötigen Eigenmittel nicht aufbringen konnte, hatte der Aufsichtsrat am 5. März beschlossen, eine mögliche Schließung des Krankenhauses vorzubereiten. Schon macht in der Landespolitik die Befürchtung die Runde, die ctt habe vielleicht nur einen taktischen Rückzieher von ihren Schließungsplänen gemacht, um der Landesregierung den Schwarzen Peter zuzuschieben, nach dem Motto: Wir hätten ja gerne weitergemacht, aber weil die Regierung nicht deutlich mehr Geld gibt, müssen wir das Krankenhaus nun leider doch schließen. Zumindest ctt-Geschäftsführerin Berg nahm der Ausschussvorsitzende Jung aber das ehrliche Bemühen ab: „Sie kämpft mit Überzeugung und Leidenschaft für den Standort Lebach.“