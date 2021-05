Der Macher von „Rund um den Beckerturm“ : Ernst H. Schneider ist tot

Ernst H. Schneider wurde bekannt durch die Brauerei-Zeitschrift „Rund um den Becker Turm“. Foto: Schneider

Saarbrücken Irgendwann 1950 fing Ernst H. Schneider an zu träumen. Er hielt eine Ausgabe von „Overseas“ in der Hand, einer Zeitschrift, die von Coca Cola in den USA herausgegeben wurde. „Solch ein ähnliches Magazin zu machen, war fortan mein Traum“, zitiert Micha Schneider seinen Vater in dem von ihm herausgegebenen Buch „Auf ein Bier mit Stars und Sternchen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Rolshausen Stellvertretender Leiter der SZ-Regionalredaktion Mitte

Damals war Ernst H. Schneider Verkaufs- und Werbeleiter der Okko Getränke GmbH in Saarbrücken-Schafbrücke, die unter anderem Vertragspartner von Coca Cola war. Bis zur Verwirklichung seines Traums musste Schneider 14 Jahre warten und erstmal in eine andere Sparte der Getränkebranche wechseln. Im Dezember fing er bei der Brauerei Becker in St. Ingbert an. Erst als Direktionsassistent, dann als Verkaufsleiter für Flaschenbier und als Leiter der Werbeabteilung.

1963 trat Schneider dann an die Becker-Geschäftsleitung mit der Idee heran, eine Firmenzeitung zu machen. Im September 1964 erschien es dann erstmals: das „Rund um den Becker Turm“-Heft. Die Brauerei nannte ihre Plublikation zwar „Zeitschrift für unsere Kunden und für die Freunde unseres Hauses“. Schon bald sollte sie aber Ministerpräsident Franz-Josef Röder als „saarländische Illustrierte“ adeln und auch Ernst H. Schneider bekannter machen als andere Firmen-Werbeleiter im Land.