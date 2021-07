Ponton „Vaterland“ in Saarbrücken gehoben : Ex-Chefkoch des „Schwimmschiffs“ befürchtet das Ende des Pontons

Todon Alido, 73, ehemaliger Chefkoch des Restaurants „Schwimmschiff“ auf dem Ponton „Vaterland“, lässt sich am Donnerstag mit seinem Handy vor seinem ehemaligen Arbeitsplatz fotografieren. Der Ponton, der zuletzt die Shisha-Bar „Emfina“ beherbergte, war in der Nacht gehoben worden. Nun soll er demnächst nach Burbach geschleppt, an Land gehoben und wahrscheinlich abgewrackt werden, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt mitteilte. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mit dem Auftauchen des Pontons „Vaterland“ aus dem trüben Flusswasser der Saar in der Nacht zu Donnerstag sind auch die Erinnerungen an bessere Zeiten des Kahns hochgekommen. Der ehemalige Chefkoch des Restaurants „Schwimmschiff“, Todon Alido, 73, erzählte der SZ vor seinem ehemaligen Arbeitsplatz davon.

Todon Alido (73) war 17 Jahre lang Chefkoch im Restaurant „Schwimmschiff“ und erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. Als wir ihn am in der Nacht gehobenen Ponton, der zuerst „Vaterland“ hieß und zuletzt die Shisha-Bar „Emfina“ beherbergte, am Donnerstag treffen, lässt er sich gerade von einem Beamten der Wasserschutzpolizei ein Foto mit dem Handy machen. Einmal noch will er eine Aufnahme mit seinem ehemaligen Arbeitsplatz, der mit Schlagseite in der Saar liegt. „Ich glaube, wir werden die Vaterland in Saarbrücken nicht wiedersehen. Das Schiff ist Schrott“, sagt er nicht ohne Wehmut.