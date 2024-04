Generealsekretär zu Gast in Saarbrücken „Erfolg macht sexy“ – das denkt Kevin Kühnert über die SPD im Saarland

Hoher Besuch beim Frühlingsempfang des größten und ältesten SPD-Ortsvereins im Saarland: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert war am Wochenende zu Gast in der Mügelsbergschule in St. Johann, wo sich die Saarbrücker Genossen auf den anstehenden Wahlkampf einstimmten. Kühnert, dessen politische Karriere in der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken erst so richtig begann, wo er Ende 2017 zum Juso-Bundesvorsitzenden gewählt wurde, motivierte seine Parteifreunde dazu, die Menschen in die Pflicht zu nehmen, wählen zu gehen.