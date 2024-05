Senior Expert Service Erfahrene Berater helfen jungem Syrer bei der Berufswahl

Der junge Syrer will am BBZ sein Fachabitur machen und danach studieren. Die Gastronomie soll’s jedoch nicht sein. Am liebsten möchte er Bauingenieur werden, weil „mein Vater und andere Familienmitglieder auch auf dem Bau arbeiten“. Auch wenn Hertlings offizielle SES-Mission beendet ist, will er mit Alhamoud in Kontakt bleiben. „Es interessiert mich, wie er sein weiteres Leben gestaltet. Vielleicht kann ich ihm nochmal helfen.“