Feinem Essen auf der Spur Erdbeeren im Winter – muss das wirklich sein?

Wer auch nur mit halb offenen Augen einkaufen geht, kann sie fast überall entdecken. Erdbeeren! Klar, sie sind ein Genuss. Aber Erdbeeren zu jeder Jahreszeit, muss das wirklich sein? Tatsächlich fand ich sie auch am Tag vor Weihnachten in den Auslagen mehrerer Saarbrücker Supermärkte, genauer gesagt in fünf von sechs von mir besuchten.