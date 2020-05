Saarbrücken Das Saarbrücker Karnevals-Urgestein Axel Dumont, Ehrenpräsident der „Nassauer“, feiert heute seinen 80. Geburtstag.

Am Fastnachtssamstag über die Hinterhoftreppe auf dem Kaltenbachplatz ins Rathaus stürmen? Das war in Saarbrücken einige Jahre lang so. Doch das sei der Saarbrücker Faasenacht nicht Ehre genug, meinte vor Jahren der Saarbrücker Karnevalist Axel Dumont, der heute in St. Arnual seinen 80. Geburtstag feiert. „Ein ordentlicher Narrensturm muss einfach über die Treppe am Haupteingang führen“, forderte Dumont damals, und fortan stellten sich die Saarbrücker Karnevalisten am Haupttor dem Stadtoberhaupt im humorigen Rededuell.