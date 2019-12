Streu- und Räumpflicht in Saarbrücken : Entsorger ZKE erinnert Saarbrücker an ihre Räumpflicht

Saarbrücken Mit dem Winter bekommt eine wichtige Pflicht neue Aktualität: die Pflicht der Bürger, Gehwege schnee- und eisfrei zu halten.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE), ein Eigenbetrieb der Stadt Saarbrücken, weist darauf hin, dass Straßen und Gehwege frei von Eis und Schnee sein müssen. Demnach sind die Bürgerinnen und Bürger in der kalten Jahreszeit verpflichtet, die Abschnitte vor ihren Grundstücken zu reinigen, um Unfälle und Stürze zu vermeiden. Bei akuter Rutschgefahr ist sogar mehrfach täglich zu räumen und zu streuen. Für die Reinigung ist dem ZKE zufolge grundsätzlich immer der Anlieger, also der Haus- beziehungsweise der Grundstückseigentümer, verantwortlich. Dieser muss vor seinem Grundstück Eis sofort und Schnee nach Ende des Schneefalls beseitigen. Bei Glätte sind Sand oder Splitt zu verwenden. Nur bei Eisregen beziehungsweise an Steigungen oder ähnlichen Gefahrenstellen ist Streusalz erlaubt. Eigentümer können die Streupflicht auf ihre Mieter übertragen und das in der Hausordnung oder im Mietvertrag regeln. Auf Gehwegen und entlang von Häusern ohne Gehweg müssen Eigentümer einen mindestens einen Meter breiten Streifen schnee- und eisfrei halten. In Fußgängerzonen müssen die geräumten Streifen zwei Meter breit sein.