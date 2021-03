Entsorgungsbetrieb weist auf großes Vorhaben in : ZKE hat Baustelle in Altenkessel

In Altenkessel stehen ab dem 22. März umfangreiche Kanalarbeiten an (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Armin Weigel

Altenkessel Entsorger kündigt große Erneuerung von Kanälen für rund 3,2 Millionen Euro an.

(red) Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) kündigt eine Baustelle in der Altenkesseler Uhlandstraße an. Sie beginnt am Montag, 22. März. Die Tiefbauarbeiten betreffen einen Verbindungsweg für Anlieger zwischen der Uhlandstraße und der Jahnstraße. Vor Kanalbauarbeiten sind dort Versorgungsleitungen umzuverlegen. Dafür wird die Uhlandstraße im Verbindungsweg entlang der Hausnummern 18 bis 20 gesperrt. Eine Zufahrt zu den Anwesen ist nicht möglich. Fußgänger können den Verbindungsweg nicht nutzen. Für den Rettungsdienst und die Feuerwehr bleibt dem ZKE zufolge ein Zugang zu den Anwesen gewährleistet. Die Anlieger der restlichen Uhlandstraße können ihre Häuser während der Arbeiten durch die Schulstraße erreichen. Die Goethestraße ist über die Schulstraße und die Blumenstraße erreichbar. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April. Sie sind Teil einer umfassenden Kanalerneuerung in der Jahnstraße und der Goethestraße. Insgesamt dauert die Kanalerneuerung voraussichtlich bis Ende Juni 2022, und sie kostet rund 3,2 Millionen Euro.