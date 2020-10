Startschuss für „Liebe im Karton“ : Päckchen lassen Kinder strahlen

Ensheim/Eschringen Flüchtlingshilfe Ensheim/Eschringen unterstützt die Aktion „Liebe im Karton“

In zwei Monaten ist Weihnachten: Zeit für die Aktion „Liebe im Karton“, die Weihnachtspäckchenaktion 2020 zu starten. „Liebe im Karton“ besteht im Kern aus einem 20- bis 30-köpfigen Team, das seit 2015 aktiv ist und seinen Sitz in Würzburg hat. Was dort „seinen Anfang fand, ist mittlerweile ein deutschlandweites Hilfsprojekt mit ehrenamtlichen Helfern in vielen Städten und Regionen geworden“, ist auf der Internetseite zu lesen. Aus unserer Region macht die Flüchtlingshilfe Ensheim/Eschringen mit. Die diesjährigen Empfänger der so genannten Loveboxen leben in Camps und Einrichtungen in Griechenland, Rumänien und im Nordirak. „Dort wollen wir liebevoll gepackte Geschenkboxen an die Kinder verteilen“, teilt die Flüchtlingshilfe Ensheim/Eschringen mit. Jeder, der mitmachen möchte, kann dies tun, indem er einen Karton mit Dingen bepackt, die Kindern Freude bereiten. Beliebt sind Malsachen, Süßigkeiten (Mindesthaltbarkeitsdatum Juli 2021), Kuscheltierchen und Kartenspiele. „Wir nehmen gern Spenden von Firmen an, zum Beispiel einen Karton mit Schokoladetafeln“, sagt Sabine Schneider aus Ensheim.