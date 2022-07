Mehrere Maßnahmen geplant : Energiesparmaßnahmen: Saarbrücker Schwimmbäder fahren die Wassertemperatur herunter

Um Energie zu sparen, fahren die Saarbrücker Bäder ihre Wassertemperatur herunter. Aber es wird noch eine weitere Maßnahme geben.

In den vergangenen Tagen wurde vonseiten der Politik immer wieder gemahnt, Energie einzusparen. Diesem Aufruf folgen nun auch die Saarbrücker Bäder.

Um Energie zu sparen, wurde bereits die Wassertemperatur im Hallenbad Dudweiler um zwei Grad abgesenkt. Das Hallenbad Dudweiler wird allerdings am 4. Juli sowieso planmäßig für Revisionsarbeiten geschlossen. Am 1. August schließt auch das Hallenbad in Fechingen wegen geplanter Revisionsarbeiten.