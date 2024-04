Nach Insolvenz Endgültig vorbei mit Café Schubert in Saarbrücken? Jetzt werden die Häuser verkauft

Das Schicksal des in finanzielle Schieflage geratenen Traditionscafés Schubert in Saarbrücken bewegt seit fast einem Jahr viele Menschen im Saarland und der Region. Nach der im vorigen Sommer bekannt gewordenen Insolvenz gab es zeitweise beinahe wöchentlich neue Meldungen und Gerüchte darüber, wie es mit dem Café weitergehen könnte. Während hinter den Kulissen mit möglichen Investoren verhandelt wurde, weckten dann im Oktober Aushänge in den beiden Filialen in der City und am Rotenbühl Hoffnung. „Es geht weiter! Wir renovieren und sind bald wieder für Sie da“, stand da zu lesen.