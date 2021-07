Nach EM-Spiel in Wembley : Saarbrücker Schüler schreiben wegen Fans ohne Masken an DFB

Foto: dpa/Justin Tallis

Saarbrücken Fußballfans, die sich trotz Corona in den Armen liegen, ohne Masken: Grundschüler aus Saarbrücken haben nach dem EM-Aus der Nationalelf in England an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschrieben.

In ihrem Brief an den größten Sportfachverband der Welt zeigen sich die Kinder aus der Klasse 3.1 der Kirchbergschule „sehr enttäuscht“ von den Fernsehbildern aus dem Londoner Wembley-Stadion. „Weil es so viele Menschen im Stadion gab, die Zuschaer keine Masken trugen und Schulter an Schuler, eng beieinander, saßen“, heißt es in dem Schreiben, das die Kinder mit ihrer Lehrerin Nathalie Fercho verfasst haben. Einer der Schüler klagte im SR: „Wir müssen tagtäglich Maske tragen und die Erwachsenen da gar nichts.“