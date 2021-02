Wechselunterricht an Gymnasien : Verbände wollen Wechselunterricht an Gymnasien starten

Saarbrücken In einer gemeinsamen Pressemitteilung sprechen sich Vertreter von Eltern, Lehrern und Schulleitern für die Wiederaufnahme des Präsenzunterricht an Gymnasien aus, auch wenn dieser zunächst nur als Wechselunterricht möglich sein werde.

„Wir betrachten die Möglichkeit mit Optimismus, bei weiterhin sinkenden Inzidenzwerten den Präsenzunterricht an Gymnasien unter Einhaltung der Abstandsregeln zu starten“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme der Landeselternvertretung Gymnasien (LEV Gymnasien), sowie des Saarländisches Philologenverbands (SPhV) und der Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOS).

Sowohl für Eltern, als auch für Lehrkräfte und Schulleiter gelte weiterhin der Grundsatz, dass Gesundheitsschutz an oberster Stelle stehen müsse. Nach wie vor seien die Mitglieder der drei Vertreterverbände der Meinung, dass ein Präsenzunterricht unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich sei. Diesen Standpunkt habe man bereits im vergangenen Oktober vertreten, daran habe sich bis dato nicht geändert, heißt es in der Mitteilung. „Wochenweiser Wechselunterricht ist unter den gegenwärtigen Bedingungen vertretbar“, betonen die Unterzeichner unisono.

Des Weiteren seien sich die Verbände im Klaren darüber, dass die Auswirkungen des Lockdowns die Schüler sehr unterschiedlich treffen würden. So rückten beispielsweise die Schüler der Klassenstufe 11, die bereits in der Einführungsphase der Oberstufe von Schulschließungen betroffen waren, auf andere Weise in den Fokus als die Schüler der Unterstufe, die zum Teil gar nicht richtig am Gymnasium haben ankommen können.