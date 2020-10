Wegen steigender Corona-Zahlen : Banger Schulstart nach den Herbstferien

Schüler sitzen am ersten Schultag nach den Herbstferien bei geöffneten Fenstern in der Klasse: So wie bei dieser Schule in Gütersloh sah es heute auch in saarländischen Klassenzimmern aus. Kein Idealzustand, aber besser, als die Schulen schließen zu müssen, finden viele Eltern. Foto: dpa/Guido Kirchner

In nur zwei Wochen sind die Corona-Fälle im Regionalverband massiv gestiegen. Schulen sollen dennoch offen bleiben, finden Eltern.

Saarbrücken Der Großvater, der an diesem ersten Schultag nach den Herbstferien an der Grundschule Hohe Wacht auf seine 11-jährige Enkelin wartet, klingt besorgt. Es ist gerade Mittag, laut Wetter-App sind es elf Grad in Saarbrücken, gefühlt acht. Trotzdem sind alle Fenster der Klassenräume gekippt, einige auch weit geöffnet. Stoßlüften alle 20 bis 25 Minuten – so sieht es der saarländische Musterhygieneplan für Schulen vor. Ein Konzept, von dem der 57-Jährige nicht überzeugt ist. „Alle Schulen zumachen. Für zwei Monate“, erklärt er entschieden. Schon bei der letzten Schulschließung hat er seine berufstätige Tochter bei der Kinderbetreuung unterstützt. Für andere könnte das ein größeres Problem sein, gibt er aber zu.

Die „zweite Welle“, vor der den ganzen Sommer lang gewarnt wurde – schon vor den Herbstferien war sie zu spüren. Und doch schien die Situation da noch halbwegs unter Kontrolle: Am 9. Oktober, dem letzten Schultag, verzeichnete der Regionalverband 15 neue Coronafälle, in der Summe waren es zu diesem Zeitpunkt 1440. Inzwischen sind es über 2000.

Info Befreiung vom Präsenzunterricht Von den fast 3300 Lehrern im Regionalverband wurden laut Auskunft des Ministeriums für Bildung und Kultur 92 vom Präsenzunterricht befreit. Bei diesen Lehrern besteht ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Auch Schwangere sind befreit. 37 der befreiten Lehrkräfte davon unterrichten an Grundschulen, 10 an Förderschulen, 17 an Gemeinschaftsschulen, 23 an Gymnasien und 5 an beruflichen Schulen.

Trotzdem: Alle anderen befragten Eltern und Großeltern hoffen, dass die Schulen geöffnet bleiben können. So auch Gabriele N. (64), die ihren Enkel abholt. „Das ist die einzige Möglichkeit, den Kindern ein einigermaßen normales Leben zu bieten“, sagt sie. Ein weiterer Lockdown sei „verheerend“, Eltern könnten die Schule nicht ersetzen: Auf Dauer sei Home-Office und Kinderbetreuung parallel kaum zu stemmen. „Für Alleinerziehende war das sicher der absolute Alptraum.“

Ghizlane K. (38) macht die Entwicklung der Fallzahlen große Sorgen. Trotzdem findet sie, dass Deutschland die Pandemie bisher sehr gut meistert. Auch wenn es möglicherweise noch Verbesserungsbedarf gäbe, müsse man „fair bleiben“, findet sie. „Die arbeiten daran.“ Ein neuer Lockdown wäre für Kinder und Erwachsene schlimmer. „Psychisch hat uns das doch alle sehr belastet.“

„Solange der Schulbetrieb läuft, bin ich sehr froh“, findet auch Stefanie S. Sollte es dennoch zu einem Corona-Fall an einer Schule kommen, hofft die Frauenärztin, dass nicht direkt alle Klassen in Quarantäne müssen. „Wenn es so wäre, kann man nichts machen“, sagt die zweifache Mutter, „solange es nicht auf Dauer ist... Mein Mann und ich sind beide berufstätig, das ließ sich schon beim letzten Mal sehr schwer organisieren.“

Die 6-jährige Klara Franzen fand den Heimunterricht gar nicht so schlecht: „Das war cooler, weil meine Lehrerin mir noch Extraaufgaben aufgegeben hat“, erzählt sie. Trotzdem habe sich die ehrgeizige Schülerin sehr gefreut, dass die Schule wieder anfing. „Man merkt einfach, wie wichtig das für die Kinder ist“, sagt Mutter Eva (34). „Man muss fragen, wie die Priorität ist: Kann man die Kinder nach dem halben Jahr plötzlich schon wieder zuhause lassen?“ Besonders Einzelkinder würden darunter sicher sehr leiden. Eva Franzen könne zwar als Studentin Klara und ihren kleinen Bruder zuhause betreuen – als Alleinerziehende sei das aber dennoch eine sehr große Herausforderung.

Eva Franzen (34) findet die Schule wichtig für die Entwicklung der Kinder – und Tochter Klara (6) machen Maske und Lüften gar nicht viel aus. Foto: Aline Pabst