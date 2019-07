Rudern : Ella Reim und Paula Gerundt beim Baltic-Cup

Saarbrücken Nach den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor vier Wochen in Brandenburg gab es nun für die beiden Saarbrücker Ruderinnen Ella Reim und Paula Gerundt erfreuliche Nachrichten vom Deutschen Ruderverband.

Ella Reim wurde aufgrund ihrer Leistungen in der Saison, die in zwei Bronzemedaillen bei der Deutschen U-23-Meisterschaft gipfelten, für die U-23-Europameisterschaften im griechischen Ioannina nominiert. Die Europameisterschaften finden am 7. und 8. September statt, und Ella Reim wird hier im Einer an den Start gehen.

Paula Gerundt dagegen wird Deutschland im Großboot vertreten. Die Doppel-Medaillengewinnerin der Deutschen Jugendmeisterschaften ist für die U-19-Junioren-Nationalmannschaft beim Baltic-Cup, dem Ländervergleich der Ostsee-Anrainerstaaten im „Vierer ohne“ nominiert. Hier wird sie gemeinsam mit Ruderinnen aus Essen und Magdeburg an den Start gehen. Der Baltic-Cup wird in diesem Jahr vom 28. bis 29. September in Estland stattfinden. Ende August nimmt die Baltic-Cup-Mannschaft zusätzlich an einem Deutsch-Französischen Austausch in Vaires-sur-Marne (FRA) teil, dieser dient zugleich als Trainingslager.