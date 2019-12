Kostenpflichtiger Inhalt: Flächendeckender Einsatz 2020 erwartet : Polizeigewerkschaft hält Taser für notwendig

Bisher dürfen nur geschulte Beamte im Saarland einen solchen Elektroschocker nutzen. Foto: dpa/Rainer Jensen

Saarbrücken Die DPolG im Saarland erwartet, dass 2020 die Elektroschocker flächendeckend zum Einsatz kommen.

Die beiden Taser-Einsätzer innerhalb kurzer Zeit hätten gezeigt, dass die Elektroschocker „unersetzliche Einsatzmittel“ der saarländischen Polizei seien, sagt Markus Sehn, Polizeikommissar und stellvertretender Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft DPolG im Saarland. Der gezielte Einsatz der Taser verhindere „erhebliche Verletzungen bei den Polizeibeamten, den Angreifern und Unbeteiligten“. Innenminister Klaus Bouillon (CDU) kündigte im November an, dass die Taser 2020 flächendeckend im Saarland zum Einsatz kommen. Dafür investiert das Ministerium insgesamt 770 000 Euro. Der Landesverband der DPolG erwartet, dass Bouillon seine Ankündigung auch tatsächlich zeitnah umsetzt. „An den jüngsten Fällen sieht man, dass auch ein Monat etwas ausmachen kann“, sagt Sehn.

Die derzeitige Planung siehe vor, dass ein Elektroschocker pro Streifendienstkommando zum Einsatz komme – also ein Taser für zwei Beamte. Das mache Sinn, da sich die Beamten die Einsatzmittel aufteilen könnten. „Dann ist man handlungsfähiger.“ Je nach Größe der Dienststelle und Anzahl der dort Bediensteten seien das zwischen einem und vier Geräten pro Inspektion, erklärt Sehn. „Auf das gesamte Saarland gesehen brauchen wir also zwischen 30 und 40 Taser.“

Nur Beamte, die geschult wurden, dürfen einen Taser tragen. Dazu zählen laut Sehn bisher nur Polizisten der Polizeiinspektionen Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen, wo der Elektroschocker zunächst in einer sechsmonatigen Probephase zum Einsatz gekommen ist. Eine intensive Schulung sei zwingend notwendig, „bevor man den Taser landesweit verausgabt“, betont Sehn. Hierzu müssten dringend Kapazitäten geschaffen werden. Die Geräte Anfang des neuen Jahres flächendeckend einzuführen bringe „also nur was, wenn die Aus- und Fortbildungen jetzt anlaufen“. In Saarlouis beispielsweise habe die Schulung der Beamten drei bis vier Wochen in Anspruch genommen.

In der Schulung lernen die Beamten zum einen die Technik des Geräts kennen wie auch den rechtlichen Gebrauch. Der größere Teil sei aber die tatsächliche Nutzung der Taser – oft in Rollenspielen, in denen sich die Beamten genau überlegen müssten, welches Einsatzmittel sie nutzen. Die Übungen seien so ausgelegt, dass die Beamten in gewisse Stresssituation versetzt würden.

Die Elektroschocker sind aber auch umstritten. Anfang dieses Jahres kam in Pirmasens ein 56-Jähriger ums Leben. Der zuvor heftig randalierende, psychisch krank Mann erlitt einen Herzinfarkt, nachdem Beamte ihn mit einem Stromstoß niedergestreckt hatten. Ein Gutachten ergab schließlich, dass es sich nicht um ein Fremdverschulden handelte, sondern der Mann an einer Vorerkrankung gelitten habe. Sehn persönlich schätzt die Gefahren der Elektroschocker relativ gering ein. Die Elektrizität sei in solch einem geringen Ampere-Bereich, das eigentlich keine Folgeschäden zu erwarten seien. „Probleme entstehen dann, wenn Vorerkrankungen bestehen, die wir nicht kennen können“, erklärt Sehn. „Deshalb müssen die Beamten natürlich auch sehr vorsichtig sein was den Einsatz der Taser betrifft.“ In dem Fall aus Neunkirchen, bei dem am Samstag ein Mann mit einer Machete Polizisten attackierte (wir berichteten), habe einer der Beamten bereits die Schusswaffe gezogen und „hätte rein rechtlich auch schießen können“. Der Taser hätte Schlimmeres verhindert.