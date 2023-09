Verein in Sorge Saarbrücker Verein bangt um sein Herzstück

Das BEV bot und bietet die Anlage dem ESV immer noch zum Kauf an. Doch zu welchem Preis – darüber gehen die Ansichten weit auseinander. Das alles hat eine Vorgeschichte. Schon 2009 wollte der Verein das Grundstück erstehen, doch konkret wurde die Sache erst acht Jahre später. Nach Vereinsangaben ist 2017 der damals zuständige BEV-Mitarbeiter auf den ESV zugegangen und erklärte, dass er aufgefordert sei, das Gelände an den Sportverein zu verkaufen. Das Areal sei im Flächennutzungsplan als Grüngelände ausgewiesen, und der Gutachterausschuss der Stadt Saarbrücken habe den Wert auf etwa 400 000 Euro geschätzt. Da Eisenbahner-Sportvereine als Sozialeinrichtungen anerkannt sind und der ESV Saarbrücken die Quote von mehr als 50 Prozent Eisenbahner als Mitglieder erfüllt, konnte das BEV den Kaufpreis an den Verein halbieren – also auf 200 000 Euro. „Es waren genügend Darlehensgeber vorhanden, um den Kaufpreis zu finanzieren“, sagt Vereinsmitglied Herbert Huber. „Doch wir hätten nie genügend Geld erwirtschaftet, um den Kredit zurückzuzahlen.“