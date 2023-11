Umfrage zum Einzelhandel „Würde mir wünschen, dass mehr Leute in der Stadt einkaufen“ — was Saarbrücker in der Stadt vermissen

Ivet Jovec bedauert die Schließung vieler Geschäfte im Stadtzentrum der Landeshauptstadt. „Ich shoppe viel eher online. Das Angebot in der Stadt ist aber generell gut. Wünschen würde ich mir Filialen der Modegeschäfte Stradivarius, Pull and Bear und New Yorker. Wenn es diese Geschäfte geben würde, würde ich öfter in der Stadt einkaufen“, so die 22-jährige Studentin. „Schuhe und Taschen kaufe ich am liebsten in Geschäften. Dort kann man die Sachen besser betrachten und auch anprobieren. Beim Online-Kauf müssen Waren oft wieder zurückgesendet werden, wenn sie doch nicht passen“, sagt die Saarbrückerin.