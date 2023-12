Gemeinschaftsschule Quierschied Gemeinschaftsschule feiert neue Mensa und sich selbst

Im Zusammenhang mit dem Fair-Trade-Projekt überließ sie die Übergabe eines „Fair-o-mat“ dem ebenfalls anwesenden Regionalverbandsdirektor Peter Gillo, der in seinem Grußwort die enorme Wichtigkeit des Fair-Trade-Gedankens noch einmal bekräftigte. „Hinter Fair-Trade steht so viel mehr als nur eben die fair gehandelte Schokolade, die wir uns kaufen. Es geht darum, irgendwann den gesamten Welthandel fair zu gestalten, so dass niemand mehr auf Kosten anderer seinen Wohlstand lebt. Ihr, die jetzt so viel Wichtigeres darüber lernt, seid in Zukunft die Botschafter für den fairen Handel“, lobte Gillo das Engagement der Jungen und Mädchen.