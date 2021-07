Meinung : Nachhaltigkeit geht vor Bequemlicheit

Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Das Verbot von Einweg-Plastik ist schon lange fällig. Endlich geht man das Thema EU-weit an. Dass das, was in Brüssel beschlossen wurde, Imbiss-Buden (und Konsumenten) vor Ort zum Teil aber gar nicht erreichte, ist ein Vermittlungsproblem.