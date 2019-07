Vereinsporträt : Es begann am 13. Juli 1919 mit der „Freien Elf“

Info

Die Eintracht feiert ihr 100-jähriges Bestehen von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juli, auf dem Sportplatz Ludwigshöhe. Am Freitag treffen um 17 Uhr Altenwalder Altstars auf eine italienisches Team. Um 19.30 Uhr beginnt der Festkommers. Am Samstag gibt es ein Jugendturnier und mehr. Ab 18.30 Uhr spielt die Traditionsmannschaft des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Union. Die Kegler haben am Samstag ab 13 Uhr Freundschaftsspiele und öffnen am Sonntag ab 14 Uhr ihre Bahnen. Am Samstag ab 19.30 Uhr spielt im Festzelt die Band „Fresh from the barbershop“.