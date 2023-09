Auf was die Kundschaft sich freuen kann Einrichtungshaus „La Maison“ in Saarbrücken feiert große Geburtstagsfeier

Katharina Weidle tanzt gern. Nicht nur aus diesem Grund freut sie sich auf den 16. September. Dann feiert das Einrichtungshaus „La Maison“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken eine Art Geburtstag. Am 11. September vor 47 Jahren wurde es eröffnet. Da der 11. September seit 2001 für Katharina Weidle kein Tag ist, an dem man feiert, hat sie die Party um ein paar Tage verschoben.