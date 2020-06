Einen Tag früher als geplant : Grenzkontrollen zu Frankreich sind passé

Saarbrücken Keine Grenzkontrollen mehr zu Frankreich: Seit Mitternacht können Menschen aus Frankreich wieder ohne besonderen Grund in Deutschland einreisen. Damit endete eine dreimonatige Zeit von Grenzkontrollen, die in der Corona-Krise eingeführt wurden.

Im Saarland erfolgten sie im vergangenen Monat noch stichprobenartig. In den beiden Monaten davor - also vom 16. März bis zum 16. Mai - hatte es dagegen systematische Kontrollen an der Grenze zu Frankreich, und auch zu Luxemburg, an überwachten Übergängen gegeben.