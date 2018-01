später lesen Auftakt der Veranstaltungsreihe Eine winterliche Führung durch den Saarbrücker Zoo Teilen

Der Saarbrücker Zoo bietet unter dem Titel „Winter im Zoo – und der Besuch lohnt sich doch!“ am Samstag, 13. Januar, um 14 Uhr eine Führung an. Treffpunkt ist an der Kasse. Für die Tour ist nach Angaben des Zoos der normale Eintritt zu zahlen. Bei dem Rundgang erfahren Besucher Wissenswertes über Winterschlaf und Winterruhe sowie dass die meisten Zootiere im Winter durchaus aktiv sind.