Vor zehn Jahren endete der Bergbau im Saarland : „Ein Bergmann will ich werden“?

Großer emotionaler Moment: Am 29. Juni 2012 wurde im Bergwerk Saar in Ensdorf zum letzten Mal Kohle mit dem Zug abtransportiert. Hier sieht man Leonardo Buttice und Bertram Lorson während einer Ansprache in der Waschkaue. Foto: Landesarchiv des Saarlandes/Oliver Dietze

Saarbrücken/Bildstock Die Geschichtswissenschaft entdeckt neue Themenfelder rund um den Bergbau, untersucht etwa Männer- und Frauenrollen. Auf einer Tagung, die bis 17. September im Rechtsschutzsaal Bildstock läuft, lassen sich noch viel mehr Entdeckungen machen.

Der Begriff Strukturwandel wird von Politikern benutzt, denn er hört sich besser an als „Deindustrialisierung“. Letztere ist das Forschungsfeld von Historikern, die immer mehr innovative Zugänge zum Themengebiet etwa der Bergbau-Ära und Arbeiterkultur finden. Dies zeigt das Programm einer wissenschaftlichen Tagung, die aktuell im Saarland läuft, im Rechtsschutzsaal Bildstock. Die Arbeitskammer, die Universität und die Stiftung Demokratie Saarland haben sie angesetzt, im „Jubiläumsjahr“ 2022, das eine breitere Öffentlichkeit und die Politik offensichtlich kaum mehr interessiert. Vor zehn Jahren endete der Bergbau im Saarland – und seitdem hat hierzulande das Interesse an Industriekultur und Erinnerungsarbeit kontinuierlich abgenommen. Dies war der Eindruck eines Zuhörers, der am Donnerstag den Eröffnungsvortrag in der Stiftung Demokratie Saarland hörte, es ging um neue Formen des Erinnerns, die im Ruhrgebiet praktiziert werden. Prof. Dr. Stefan Berger stellte Kunst-Projekte von „Urbane Künste Ruhr“ vor, die, so seine These, mit den traditionellen Denkmustern brechen, die den öffentlichen Diskurs beherrschen, der sowohl die Industrialisierungs- wie auch die Deindustrialisierungsphase als „heroisch“ bestandene Erfolgsgeschichte beschreibt. Das Ruhrgebiet, so Berger, trete international als industriekulturelle „Supermacht“ auf. Derweil nimmt die Geschichtswissenschaft