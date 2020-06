Nahverkehr : Sperrung in Klarenthal betrifft die Buslinien 134, 814 und 828

Sperrung in Klarenthal betrifft die Buslinien 134, 814 und 828

Klarenthal Wegen Bauarbeiten wird die Kreisstraße in Klarenthal zwischen Grubenweg und Warndtstraße gesperrt. Das wirkt sich auf den Busverkehr aus, wie die Saarbahn mitteilt.

Für die Linie 134 sowie die Schulbuslinien 814 und 828 gibt es ab Freitag, 19. Juni, bis voraussichtlich Montagvormittag, 29. Juni, eine Umleitung. Für die Linie 134 gilt: Nach der Haltestelle „Dellbrückschacht“ fahren die Busse auf einer Umleitung über die Kokereistraße und die Warndtstraße bis zur Kreuzung Kreisstraße in Klarenthal, ab dort regulär weiter zur Haltestelle „Ostschachtstraße“. Die Haltestellen „Grubenweg“ und „Saarstraße“ entfallen. Die Schulbusfahrt der Linie 814 beginnt an der Haltestelle „Ostschachtstraße“. Auf Linie 828 fährt der Schulbus morgens nach der Haltestelle „Ringstraße“ eine Umleitung durch die Kokereistraße, die Fenner Straße und die Warndtstraße zur Haltestelle „Ostschachtstraße“. Ab dort verläuft die Linie regulär. Nachmittags fahren die Busse nach der Haltestelle „Ostschachtstraße“ durch die Warndtstraße, die Fenner Straße und die Kokereistraße zur Haltestelle „Ringstraße“. Statt der Haltestelle „Grubenweg“ wird für den Schulbus der Linie 828 in der Kreisstraße Richtung Ringstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.