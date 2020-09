Spenden gesucht : Initiative spendet alte Notebooks für Bedürftige

Saarbrücken Ein Notebook benutzen, bis es kaputt geht und dabei möglicherweise wertvolle Daten verlieren? Das tun die wenigsten. Die Folge: Nach Kauf eines neuen Notebooks verstaubt das alte in der Schublade.

Um diese Ressourcen zu nutzen, startet am heutige Dienstag „Ein 2. Leben für euren Computer!“ Die saarländische Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, ungenutzte Notebooks zwischen Menschen zu vermitteln, welche diese noch zu Hause in der Schublade liegen haben zu Menschen, welche diese dringend gebrauchen können. Getragen wird die Initiative bisher von Weltveränderer e.V., dem Repair-Café Neunkirchen, FabLabSaar in St. Ingbert und dem Reparatur-Treff re-fresh in Dudweiler.