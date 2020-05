Aktuelle Corona-Zahlen : Regionalverband: eine neue Infektion

Eine Maske zu tragen ist Pflicht. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Regionalverband Die Zahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Menschen im Regionalverband ist auf 1183 gestiegen (Stand Donnerstag, 17 Uhr). Das ist einer mehr als am Vortag. Beim Gesundheitsamt des Regionalverbandes ging nach eigenen Angaben am Donnerstag keine Meldung eines weiteren Todesfalls ein.

