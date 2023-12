Kampf gegen Einsamkeit „Gemeinsam statt Einsam“ an Heiligabend in Ludweiler

„20 Anmeldungen haben wir bisher“, sagt Judith Martini, die das Projekt „Gemeinsam statt Einsam“ in Ludweiler mit organisiert. Die Aktion richtet sich an Menschen, die an Heiligabend allein sind. Gemeinsam Weihnachten gefeiert wird dann am Sonntag, 24. Dezember, von 17 bis 21 Uhr im Naturfreundehaus in Ludweiler.