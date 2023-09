1. Saarbrücker Holzkunstfest am Osthafen Kunst mit der Kettensäge

Doch das war nicht alles, was an diesem Wochenende auf dem Plan stand. Teil des Events war auch eine offizielle Qualifikationsrunde zur Deutschen Meisterschaft im Speedcarving, also dem Schnitzen mit Kettensäge unter Zeitdruck. Die Motivwahl ist den Teilnehmern dabei freigestellt, die Resultate werden anschließend unter den Besuchern versteigert, wobei das Kunstwerk mit dem höchsten ersteigerten Beitrag die Qualifikation gewinnt. „Ich kann hier in einem relativ kurzem Zeitraum meiner Kreativität freien Lauf lassen. Außerdem stinkt es, ist laut und macht Krach. Und das gefällt mir an dem Hobby“, erklärt Hammermeister seine Leidenschaft für die Kunst mit der Kettensäge. Er selbst ist erst seit August 2017 aktiv, konnte aber in dieser relativ kurzen Zeit bereits viele Kontakte mit anderen Begeisterten knüpfen und an einigen Veranstaltungen teilnehmen. Nun wurde es auch Zeit für eine Veranstaltung in seiner Heimat. „Von den 25 Teilnehmern kommen sechs aus dem Saarland. Das ist schon einiges“, erläutert er. Die Stadt Saarbrücken habe das Gelände zur Verfügung gestellt, das Kulturgut Ost kümmere sich um die Verpflegung der Gäste mit Rostwurst und kühlen Getränken.